Fırsatçılar iş başında! Düzenleme geleceğini duyan zam yaptı
Site aidatlarına zam sınırı getiren düzenleme Meclis'e sunulurken, bazı site yönetimlerinin acil toplantılarla aidat bedellerine yüzde 35-55 arasında zam yaptığı iddia edildi.
Kaynak: NTV
Site aidatlarında fahiş zam yapılmasını engelleyecek düzenleme, geçtiğimiz hafta AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis'e sunuldu.
1 / 5
Konut aidat zamlarına üst sınır getirecek düzenleme Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanmıştı. Düzenleme ile aidatlara en fazla yeniden değerleme oranı kadar zam yapılabilecek.
2 / 5
Daha fazla zam yapmak isteyen yönetimlerin, üç ay içinde toplantı yapıp kat maliklerinin onayını almaları gerekecek.
3 / 5
DÜZENLEME ÖNCESİ AİDATLARA ZAM YAPTILAR
NTV'de yer alan habere göre, düzenleme yapılacağını öğrenen site yöneticileri harekete geçti. Acil toplantılarla aidat ücretleri şimdiden belirlenmeye başladı.
4 / 5