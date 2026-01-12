  1. Anasayfa
Fırsatçılar iş başında! Düzenleme geleceğini duyan zam yaptı

Site aidatlarına zam sınırı getiren düzenleme Meclis'e sunulurken, bazı site yönetimlerinin acil toplantılarla aidat bedellerine yüzde 35-55 arasında zam yaptığı iddia edildi.

Kaynak: NTV
Site aidatlarında fahiş zam yapılmasını engelleyecek düzenleme, geçtiğimiz hafta AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis'e sunuldu. 

Konut aidat zamlarına üst sınır getirecek düzenleme Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanmıştı. Düzenleme ile aidatlara en fazla yeniden değerleme oranı kadar zam yapılabilecek.

Daha fazla zam yapmak isteyen yönetimlerin, üç ay içinde toplantı yapıp kat maliklerinin onayını almaları gerekecek.

DÜZENLEME ÖNCESİ AİDATLARA ZAM YAPTILAR

NTV'de yer alan habere göre, düzenleme yapılacağını öğrenen site yöneticileri harekete geçti. Acil toplantılarla aidat ücretleri şimdiden belirlenmeye başladı.

