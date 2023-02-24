Fırsatçılar iş başındaydı, emlakçılar üstlerini çizdi: Hasar görmeyen evler yüzde 50 zamlandı

Emlakçı Ahmet Muhammet Deran, “Şu an müstakil evlere yoğun bir ilgi var. Depremden sonra ağır veya orta hasarlı binalardan çekinen vatandaşlar şu an müstakil arayışına geçti. Deprem öncesinde 5.000 lira kira değeri olan evler şimdi 7.500 - 10.000 lira arasında değişiyor. Müstakil evlerde satılık olarak yüzde yüzün üzerinde bir zam söz konusu” dedi.

HASARLI BİNALAR ELDEN ÇIKARILIYOR

Apartmanlarda ise hasar durumuna göre fiyatların değiştiğine dikkat çeken Deran, “Hiç hasar almamış bir apartman dairesi yüzde 25 ile 50 arasında zamlandı. Ancak ağır hasar almış daire fiyatları da bayağı düştü. Örnek olarak, depremden önce 2 milyon liraya satılan bir yer hasarlı hale geldikten sonra 1 milyon 250 bin lira gibi fiyatlardan satıldı. Hasarsız olan yerlerde ise tam tersi, 2 milyon olan yer şu an 2 milyon 400 bin lira gibi fiyatlardan satılıyor” diye konuştu.