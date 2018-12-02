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  3. 02 Aralık 2018 15:01

First Lady'lerin G20 Zirvesi'nde

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan ülke liderlerinin eşleri şıklık konusunda birbiriyle yarıştı.

First Lady'lerin G20 Zirvesi'nde

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Zirvesi'nin ikinci ve son günü First Lady'lerin şıklık yarışına sahne oldu.

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First Lady'lerin G20 Zirvesi'nde

ABD Başkanı Trump'ın 48 yaşındaki eşi Melanie Trump, 9 bin 800 dolarlık kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

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First Lady'lerin G20 Zirvesi'nde

Zirveye ev sahipliği yapan Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin eşi Juliana Awada ise siyah renk üzerine çiçek desen işlemeli kıyafeti ile göz kamaştırdı.

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First Lady'lerin G20 Zirvesi'nde

İkilinin ayakkabı tercihleri de oldukça dikkat çekti.

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