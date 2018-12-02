First Lady'lerin G20 Zirvesi'nde
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan ülke liderlerinin eşleri şıklık konusunda birbiriyle yarıştı.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Zirvesi'nin ikinci ve son günü First Lady'lerin şıklık yarışına sahne oldu.
ABD Başkanı Trump'ın 48 yaşındaki eşi Melanie Trump, 9 bin 800 dolarlık kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.
Zirveye ev sahipliği yapan Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin eşi Juliana Awada ise siyah renk üzerine çiçek desen işlemeli kıyafeti ile göz kamaştırdı.