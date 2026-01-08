Fırtına Ayasofya Camii'ni de vurdu: Minarenin alemi düştü

Konuya ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada; "Kamuoyuna duyurulur. 08 Ocak 2026 tarihinde İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Mimar Sinan Minaresi’ne ait alem, cami bahçesine düşmüştür. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından, ilgili uzman ekiplerimiz tarafından gerekli güvenlik önlemleri ivedilikle alınmış, minare alemine yönelik müdahale titizlikle gerçekleştirilecektir." denildi.