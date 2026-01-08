  1. Anasayfa
  4. İstanbul'u esir alan fırtına Ayasofya Camii'ni de vurdu!

Fırtına Ayasofya Camii'ni de vurdu: Minarenin alemi düştü

İstanbul'u etkisi altına alan fırtına nedeniyle Ayasofya Camii'nin Mimar Sinan Minaresine ait alem, caminin bahçesine düştü. Ayrıca caminin bahçesine devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA/İHA
Fırtına Ayasofya Camii'ni de vurdu: Minarenin alemi düştü - Resim: 1

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Ayasofya Cami'nin Mimar Sinan Minaresine ait alem, caminin bahçesine düştü.

Fırtına Ayasofya Camii'ni de vurdu: Minarenin alemi düştü - Resim: 2

Konuya ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada; "Kamuoyuna duyurulur. 08 Ocak 2026 tarihinde İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Mimar Sinan Minaresi’ne ait alem, cami bahçesine düşmüştür. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından, ilgili uzman ekiplerimiz tarafından gerekli güvenlik önlemleri ivedilikle alınmış, minare alemine yönelik müdahale titizlikle gerçekleştirilecektir." denildi. 

Fırtına Ayasofya Camii'ni de vurdu: Minarenin alemi düştü - Resim: 3

Diğer taraftan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bahçesinde devrilen ağacın ise belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde kaldırılacağı belirtildi. 

Fırtına Ayasofya Camii'ni de vurdu: Minarenin alemi düştü - Resim: 4

YENİKAPI'DA DENİZ İLE KARA BİRLEŞTİ

Yenikapı'da şiddetli lodos nedeniyle dev dalgalar kıyıyı dövdü. Dalgaların boyu büyüyünce adeta deniz ile kara birleşti. O anlarda sahilde fotoğraf çekmeye çalışanlar zor anlar yaşadı. Deniz suyunun içerisinde kalan bir kadının çabası kameraya yansıdı.

