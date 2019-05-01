Fırtına obüslerinin gücüne güç katacak Çıngı geliyor!

GELENEKSEL YÖNTEMLERDE NAMLU ÖMRÜ AZALIYOR Günümüz silah sistemleri ve mühimmatlarının hızlı gelişimine paralel olarak namlu temizliği ve bakımının önemi de artıyor. Namlu bakımı ve temizleme yöntemleri maliyet etkin çözümlere ihtiyaç duyarken geleneksel temizleme yöntemleri; yüksek iş gücü ihtiyacı ve bakım süresinin uzunluğu gibi lojistik problemleri beraberinde getiriyor.