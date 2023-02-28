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Fırtına sonrası fare istilası... Akın akın geliyorlar

Avustralya'nın kuzeyindeki kurak bir taşra kasabası civarında yaşanan fırtına sonrasında gökten balık yağmıştı. Şimdi de İngiltere'den fare istilası haberi geldi.

Fırtına sonrası fare istilası... Akın akın geliyorlar - Resim: 1

Dünya genelinde yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. İngiltere'de fare istilası başladı. Geçtiğimiz günlerde Avustralya'nın kuzeyindeki kurak bir taşra kasabası civarında yaşanan fırtına sonrası gökten balık yağmıştı.

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Fırtına sonrası fare istilası... Akın akın geliyorlar - Resim: 2

Şimdilede ise Manchester Havalimanı'ndaki görev odalarına fareler akın etmeye başladı. İnsanların bacaklarına tırmanan fareler, görevlilere çok zor anlar yaşatıyor. 

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Fırtına sonrası fare istilası... Akın akın geliyorlar - Resim: 3

2022 YILINDA BAŞLADI

Bölgede çalışan havayolu personeline göre fare istilası 2022 yılının eylül ayında ufak ufak başladı. Fakat daha sonra fareler bir anda çoğalmaya başladı.  

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Fırtına sonrası fare istilası... Akın akın geliyorlar - Resim: 4

DURUM DAHA DA KÖTÜYE GİDİYOR

Havayolu personeli, durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini belirterek konuyla ilgili acil önlem alınması gerektiğini ifade etti. 

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