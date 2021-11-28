Fırtına ve hortum ilçeyi savaş alanına çevirdi
Aydın'ın İncirliova ilçesinde sağanak ve fırtınayla birlikte hortum meydana geldi. Şirindere Mahallesi'nde fırtına ve hortum nedeniyle 15 evin çatısında hasar oluştu, çok sayıda ağaç ve elektrik direği devrildi.
İncirliova ilçe merkezine 20 kilometre mesafede olan kırsal Şirindere Mahallesi'nde bugün saat 06.00 sıralarında etkili olan sağanak ve fırtına ile birlikte hortum oluştu. Fırtına ve hortum nedeniyle 15 evin çatısında hasar oluştu.
Bazı ağaçlar devrilirken, bazılarının da dalları kırıldı. Fırtınada çok sayıda elektrik direği de devrildi. İncirliova Belediyesi ekipleri mahallede temizlik çalışma başlattı. İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için önlem aldı.
'GÜNDÜZ OLSA CAN KAYBI OLURDU'
Evinde hasar meydana gelen Ahmet Filiz, "Saat 05.00 sıralarında uyandım. Bir süre sonra kopan gürültüyle elektrikler kesildi. Her şey 2 dakikada oldu.
Dışarıya çıktığımızda her şey bitmişti. Gündüz olsaydı can kaybı yaşanabilirdi. Bu hortum ve fırtınaya kimse dayanamazdı" dedi.