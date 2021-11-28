Fırtına ve hortum ilçeyi savaş alanına çevirdi

Bazı ağaçlar devrilirken, bazılarının da dalları kırıldı. Fırtınada çok sayıda elektrik direği de devrildi. İncirliova Belediyesi ekipleri mahallede temizlik çalışma başlattı. İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için önlem aldı.