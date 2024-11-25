Fırtına ve hortum yıktı geçti; seralar yerle bir oldu

'TARSİM TESPİTLERİ DEVAM EDİYOR''

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, biber, domates, yeşillik ve muz seralarının zarar gördüğü bölgedeki hasar tespit çalışmalarını incelemek için bölgeye geldi. İncelemelerin ardından açıklama yapan Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, "Tüm üreticilerimize geçmiş olsun. Bakanlık olarak tüm birimlerimiz olayın başlangıç anından itibaren sahadaydı. Tespitler yapıp, üreticilerimizin yanında olmaya çalıştık. Bugün de üreticilerimizi ziyaret edip, onlarla beraber olmaya geldik. İl genelinde sel, fırtına ve hortum 4 bin 500 dekar alanda hasar yarattı. TARSİM tespitleri devam ediyor. Büyük bir oranda sigortalılık var. Gereken neyse bakanlık ve devlet olarak yapacağız. Bu bölgede 300 dekara yakın alanda hasar var" dedi.