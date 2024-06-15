Fırtınada korkutan görüntü: Kağıt gibi uçurup binaya vurdu
Konya'da etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın balkonunda bulunan camekanın uçma anı saniye saniye görüntülenirken, kent merkezinde bir çok noktada ağaçlar devrildi.
Kaynak: İHA
Konya'da aşırı sıcaklıklar devam ederken, akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkili oldu.
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Şehir merkezi ve ilçelerde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, merkez Selçuklu ilçesinde bir apartmanın balkonunda bulunan camekanın sokağa uçma anı kameraya saniye saniye yansıdı.
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Olayda yaralanan olmadı. Belediye, Karayolları ve polis ekipleri yollarda yaşanan olumsuzlarla ilgili şehir genelinde tedbir aldı. Saatte 90 kilometre hıza kadar çıkan fırtına nedeniyle bazı yerlerde de toz bulutu oluştu.
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