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Fırtınada korkutan görüntü: Kağıt gibi uçurup binaya vurdu

Konya'da etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın balkonunda bulunan camekanın uçma anı saniye saniye görüntülenirken, kent merkezinde bir çok noktada ağaçlar devrildi.

Kaynak: İHA
Fırtınada korkutan görüntü: Kağıt gibi uçurup binaya vurdu - Resim: 1

Konya'da aşırı sıcaklıklar devam ederken, akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkili oldu. 

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Fırtınada korkutan görüntü: Kağıt gibi uçurup binaya vurdu - Resim: 2

Şehir merkezi ve ilçelerde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, merkez Selçuklu ilçesinde bir apartmanın balkonunda bulunan camekanın sokağa uçma anı kameraya saniye saniye yansıdı. 

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Fırtınada korkutan görüntü: Kağıt gibi uçurup binaya vurdu - Resim: 3

Olayda yaralanan olmadı. Belediye, Karayolları ve polis ekipleri yollarda yaşanan olumsuzlarla ilgili şehir genelinde tedbir aldı. Saatte 90 kilometre hıza kadar çıkan fırtına nedeniyle bazı yerlerde de toz bulutu oluştu.

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Fırtınada korkutan görüntü: Kağıt gibi uçurup binaya vurdu - Resim: 4
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