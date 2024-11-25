Fırtınada ölüm teğet geçti: Korku dolu anlar kamerada

‘Verilmiş sadakamız' varmış diyerek evladının olayı yara almadan atlattığını dile getiren baba Ahmet Berber, “Marketten geldiğimizde evin önüne arabayı park etmiştik. Anlık bir rüzgar çıktı ve ne olduğunu anlamadan tabela devrildi. Çocuğum kaldırımdaydı, Rabbim korudu. Verilmiş sadakamız varmış, saniyelik bir olay yaşadık. Bir fırtına çıktı ve tabela devrildi" diye konuştu.