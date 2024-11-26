Fırtınada ölümden koşarak kaçış anı kamerada
Hatay'da kuvvetli fırtınanın yerinden söktüğü metal çatının kendisine isabet etmesinden koşarak kurtulan vatandaşın ölüme saniyeler kala verdiği mücadele güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Hatay'da kuvvetli fırtına ve yağış kentte hayatı olumsuz etkilemişti. Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde binaların metal çatıları fırtına nedeniyle uçtu.
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Binaların çatılarının uçtuğu esnada yoldan geçen vatandaşlarsa canlarını zor kurtardılar.
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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; üzerine çatı gelen bir vatandaşın çatıdan koşarak kurtulduğu görüldü.
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Çatılardan dolayı herhangi bir yaralanma olmazken, 5 araçta maddi hasar oluştu.
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