Fırtınanın dövdüğü İstanbul'da hava 10 derece soğuyacak; kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağmur şehri esir almışken, yeni yılın ilk günü şehri beyaz bürüyen kar yağışı da geri dönüyor...
İstanbul'da etkili olan lodosun ardından kentin genelinde yer yer fırtına etkili oluyor.
1 / 13
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşeceğini belirtti.
2 / 13
Kent genelinde günboyu fırtına etkili olacak. Sıcaklıkların günboyu 17-18 derece civarında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor.
3 / 13
Cuma günü ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da fırtına yeniden etkisini artırırken, sağanak yağış da görülecek.
4 / 13