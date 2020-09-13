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  3. 13 Eylül 2020 00:50

Fırtınaya aldırış etmedi! Kan donduran anlar kamerada

Olay, ülkenin Primorski bölgesinde bulunan Valentin kasabasında meydana geldi. Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) kıyısı olan kasabada, Dmitry adlı bir kişi fırtınaya aldırış etmeden deniz kenarındaki kayalıklara bağlanan ip üzerinde yürüdü.

Fırtınaya aldırış etmedi! Kan donduran anlar kamerada

Olay, ülkenin Primorski bölgesinde bulunan Valentin kasabasında meydana geldi. Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) kıyısı olan kasabada, Dmitry adlı bir kişi fırtınaya aldırış etmeden deniz kenarındaki kayalıklara bağlanan ip üzerinde yürüdü.

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Fırtınaya aldırış etmedi! Kan donduran anlar kamerada

Kameraya yansıyan görüntüde, Dmitry'nin kayalıklarla bağlanan ip üzerinde önce durduğu, denizde fırtına nedeniyle oluşan dalgaların ise kayalıklara çarptığı görüldü.

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Fırtınaya aldırış etmedi! Kan donduran anlar kamerada

Daha sonra ise Dmitry fırtına ve dalgalara aldırış etmeden ip üzerinde yürüdü. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Fırtınaya aldırış etmedi! Kan donduran anlar kamerada

HEPSİ BİRER ZAMANLAMA HARİKASI Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.

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