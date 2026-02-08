Fırtınayla birlikte yağışlar bir ülkeyi yıkıp geçti; ölü sayısı artıyor
Filipinler'de Penha tropikal fırtınasının yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarında 12 kişi hayatını kaybetti.
Filipinler'de 3 gündür etkili olan Basyang (Penha) Tropikal Fırtınası kademeli olarak etkisini yitirirken, fırtınanın bilançosu netleşmeye başladı.
Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan açıklamada, tropikal fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamaya göre, Batı Visayas, Orta Visayas, Caraga ve Negros bölgelerindeki 517 farklı yerleşim yerinde yaşayan toplam 232 bin 550 kişi fırtınadan olumsuz etkilendi; 53 bin 983 kişi, kurulan 480 merkeze tahliye edildi.
Ayrıca Negros bölgesinde yaşayan en az 11 bin 517 kişinin tedbiren tahliye edildi. Caraga bölgesinde en az 30 mahalle sular altında kalırken, birçok bölgede elektrik kesintileri ile maddi hasar meydana geldi.