Fıstık fiyatları savaşla uçuşa geçti: 8 yılın zirvesi!

Siparişler iptal oldu

ABD merkezli ve gıda işleme şirketlerine fıstık tedarikinde uzmanlaşmış Crown Point Ltd. şirketinin yenilebilir kuruyemiş ve bakliyat bölümü başkanı Gyana Ranjan Das, "Savaş, nakliye şirketlerinin 2 Mart'tan itibaren Orta Doğu'ya yapılacak tüm yeni siparişleri iptal etmesine neden oldu" dedi. Çatışmanın ayrıca, yılda yaklaşık 9 milyar dolarlık yenilebilir kuruyemiş ithal eden Hindistan'a yapılan fıstık sevkiyatları da dahil olmak üzere tedarik zincirlerini aksattığını belirtti.