Fıstık fiyatları savaşla uçuşa geçti: 8 yılın zirvesi!
Dünyanın önde gelen fıstık üreticilerinden biri olan İran'da patlak veren savaş, fıstık fiyatlarını son 8 yılın en yüksek seviyesine taşıdı.
Dünya genelinde fıstık üretiminin beşte birini karşılayan İran'da patlak veren savaş, mutfaklardan dev gıda markalarına kadar uzanan bir "fiyat şoku" yarattı. Zaten kısıtlı olan fıstık arzı, savaşın lojistik yolları kapatmasıyla birlikte sekiz yılın zirvesine çıktı. Pound başına 4,57 dolara ulaşan fiyatlar, en son Mayıs 2018'de görülen seviyeleri de aşmış durumda.
Bloomberg’ün haberine göre, fıstık fiyatlarındaki bu önlenemez yükselişin arkasında sadece savaş yok. 2023 sonunda TikTok ve Instagram’da viral olan "Dubai çikolatası" barları, Avrupa ve Asya’da fıstık tüketimini hızla artırdı. Starbucks, Häagen-Daz ve Táche gibi dev markaların fıstığı ana ürünlerine dahil etmesi, arzın talebi karşılayamaz hale gelmesine neden oldu. Expana verilerine göre, fıstık fiyatları son iki yılda yaklaşık yüzde 30 artış gösterdi.
8 yılın zirvesinde
ABD Tarım Bakanlığı'na göre, İran küresel fıstık üretiminin yaklaşık beşte birini ve ihracatın üçte birini karşılıyor. ABD ise üretimin yaklaşık yüzde 40'ını ve sevkiyatın yaklaşık yarısını karşılıyor. İran'daki savaşın arzı kısıtlaması ve ticareti engellemesiyle birlikte, Expana verilerine göre fıstık fiyatları Mart ayında pound başına 4,57 dolara ulaşarak Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Siparişler iptal oldu
ABD merkezli ve gıda işleme şirketlerine fıstık tedarikinde uzmanlaşmış Crown Point Ltd. şirketinin yenilebilir kuruyemiş ve bakliyat bölümü başkanı Gyana Ranjan Das, "Savaş, nakliye şirketlerinin 2 Mart'tan itibaren Orta Doğu'ya yapılacak tüm yeni siparişleri iptal etmesine neden oldu" dedi. Çatışmanın ayrıca, yılda yaklaşık 9 milyar dolarlık yenilebilir kuruyemiş ithal eden Hindistan'a yapılan fıstık sevkiyatları da dahil olmak üzere tedarik zincirlerini aksattığını belirtti.