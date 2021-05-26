Fisun Kapucuoğlu ve Selma Selçukcan’ın Doğaya Dönüş sergisi sanatseverlerin beğenisini kazandı

Fisun Kapucuoglu ve Selma Selçukcan tarafından bir yıldan fazla sürede hazırlanan ve 24 eserden oluşan sergide yer alan, aynı zamanda dünyada ilk olarak doğal yaprak ve ağaç kabuğundan çalışılan tasarım tescilli tablolar büyük beğeni toplarken sergi iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından pek çok ünlü sanatseverin katılımıyla büyük bir sanat buluşmasına dönüştü.