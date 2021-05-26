Fisun Kapucuoğlu ve Selma Selçukcan’ın Doğaya Dönüş sergisi sanatseverlerin beğenisini kazandı
Türkiye'de bir ilk gerçekleşti ve 2021 yılının en farklı ve özel sergisi sanatseverlerle buluştu. Başarılı ressamlar Fisun Kapucuoğlu ve Selma Selçukcan’ın “Doğaya Dönüş” sergisi Galeri İdil’de gerçekleşti.
Fisun Kapucuoglu ve Selma Selçukcan tarafından bir yıldan fazla sürede hazırlanan ve 24 eserden oluşan sergide yer alan, aynı zamanda dünyada ilk olarak doğal yaprak ve ağaç kabuğundan çalışılan tasarım tescilli tablolar büyük beğeni toplarken sergi iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından pek çok ünlü sanatseverin katılımıyla büyük bir sanat buluşmasına dönüştü.
Türkiye'de bir ilk gerçekleşti ve 2021 yılının en farklı ve özel sergisi sanatseverler ile buluştu. Doğal yaprak ve ağaç kabuğu ile yapılan tasarım tablolar ilk kez “Doğaya Dönüş” adıyla Galeri İdil sanatseverlerle buluştu.
Başarılı Ressamlar Fisun Kapucuoglu ve Selma Selçukcan tarafından bir yıldan fazla sürede hazırlanan, dünyada ilk olma özelliğiyle doğal yaprak ve ağaç kabuğundan çalışılan tasarım tescilli tablolar “Doğaya Dönüş” sergisiyle sanatseverlerle buluştu.
24 eserden oluşan sergi konukların büyük beğenisini kazanırken davete katılan iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri böylesine özel bir sergiyi hazırladıkları için Fisun Kapucuoğlu ve Selma Selçukcan’ı tebrik etti.