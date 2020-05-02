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  3. 02 Mayıs 2020 23:41

Fitre ne zaman verilmeli?

Fitre ne zaman verilmeli? Bu sene fitre miktarı ne kadar oldu? Ramazan ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde fitre ile ilgili bazı sorular gündeme geldi.

Fitre ne zaman verilmeli?

2020 FİTRE MİKTARI NE KADAR? Bir yoksulun doyum miktarı olarak kabul edilen sadaka-i fıtır her yıl çeşitli ekonomik koşullar göz önüne alınarak belirlenmektedir. Bu yıl için bir kişinin doyum miktarı olarak belirlenen rakam 27 TL olarak açıklandı. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Fitre ne zaman verilmeli?

FİTRE NEDİR? Temel ihtiyaçlarının dışında belli bir mala sahip ve durumu iyi olan oruç tutamayacak durumda olan insanların Müslümanların Ramazan ayında fakirlere verdikleri yardıma fıtır sadakası denir. Buna fitre de denilmektedir. İslam dinince zengin sayılan bütün Müslümanların, fıtır sadakalarını vermeleri vaciptir.

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Fitre ne zaman verilmeli?

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR? Fitre, Ramazan bayramının birinci günü sabahı, fecrin doğuşundan itibaren vâcib olur. Fitreyi vermenin müstehab olan şekli ise, fecrin doğuşundan itibaren namazdan çıkmadan önce fakirlere verilmesidir. Fakat fitrenin bayramdan birkaç gün, hatta birkaç ay önceden verilmesinde de bir beis yoktur. Böylece fakirlerin bayram ihtiyaçlarını önceden karşılamaları, noksanlarını telâfi etmeleri sağlanmış olur. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir.

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Fitre ne zaman verilmeli?

Bu görüş İmam Ebû Hanife'nindir. Diğer üç İmama göre, fitre, Ramazanın son akşamı güneşin batmasından itibaren vâcib hâle gelir. Ödemenin bayram namazından sonraya te'hiri de câiz değildir.

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