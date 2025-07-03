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Fiyatı 1 TL'ye düştü! Ürünler elde kalınca yere fırlatıp kırdı

Adana'da karpuzun kilosu halde 1 TL'ye kadar düşerken, bazı marketlerde karpuz fiyatının 14 TL olduğu görüldü. Ürünlerini satamayan bazı çiftçiler karpuzları yere atarak tepkisini gösterdi.

Kaynak: DHA
Fiyatı 1 TL'ye düştü! Ürünler elde kalınca yere fırlatıp kırdı - Resim: 1

Türkiye’nin karpuz ihtiyacının 4'te 1'ini karşılayan Adana'da, ürünün kilosu halde 1 TL'ye kadar düştü. Düşüşe rağmen bazı marketlerde karpuz fiyatının 14 TL olduğu görüldü. 

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Fiyatı 1 TL'ye düştü! Ürünler elde kalınca yere fırlatıp kırdı - Resim: 2

Aradaki fiyat farkına üreticiler ile komisyoncular tepki gösterirken; maliyetler yüksek olduğu için ürünlerini ucuza satmak istemeyen bazı çiftçiler, traktörle karpuz bahçelerini sürdü.

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Fiyatı 1 TL'ye düştü! Ürünler elde kalınca yere fırlatıp kırdı - Resim: 3

Ürünlerini satamayanlar bazı çiftçiler ise karpuzları yere atıp, kırdı.

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Fiyatı 1 TL'ye düştü! Ürünler elde kalınca yere fırlatıp kırdı - Resim: 4

'EKİM ALANLARI ARTINCA FİYATLAR DÜŞTÜ'

Kabzımal Eşref Akodun, "Bu yıl üreticiler, şubat ve nisan aylarında yaşanan don olaylarından ağır şekilde etkilendi. Şubat ayında ve nisan ayında özellikle Akdeniz Bölgesi'ni vuran don felaketinin ardından çiftçiler, meyve ağaçlarının zarar görmesi nedeniyle ürün alamama endişesi yaşadı. Bu nedenle alternatif ürün arayışına giren üreticiler, toprakta daha kısa sürede yetişen karpuz ve kavun ekimine yöneldi. Karpuz ekim alanları artınca fiyatlar düştü. Mayıs'ta ilk hasat başladığında kilosu tarlada 12 TL'ye satılıyordu, şu an 1 TL'ye kadar gerilemiş durumda" dedi. (DHA)

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