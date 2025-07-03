Fiyatı 1 TL'ye düştü! Ürünler elde kalınca yere fırlatıp kırdı

'EKİM ALANLARI ARTINCA FİYATLAR DÜŞTÜ'

Kabzımal Eşref Akodun, "Bu yıl üreticiler, şubat ve nisan aylarında yaşanan don olaylarından ağır şekilde etkilendi. Şubat ayında ve nisan ayında özellikle Akdeniz Bölgesi'ni vuran don felaketinin ardından çiftçiler, meyve ağaçlarının zarar görmesi nedeniyle ürün alamama endişesi yaşadı. Bu nedenle alternatif ürün arayışına giren üreticiler, toprakta daha kısa sürede yetişen karpuz ve kavun ekimine yöneldi. Karpuz ekim alanları artınca fiyatlar düştü. Mayıs'ta ilk hasat başladığında kilosu tarlada 12 TL'ye satılıyordu, şu an 1 TL'ye kadar gerilemiş durumda" dedi. (DHA)