Fiyatı 25 kuruşa kadar düştü: Kasanın fiyatı limonu geçti
Adana’da limonun kilosu 25 kuruşa düşerek sevkiyat sırasında kullanılan kasadan daha ucuz duruma geldi.
Türkiye’nin narenciye ihtiyacının 3’te 1’ini karşılayan Adana’da limonun kilo fiyatı halde 25 kuruşa kadar düştü.
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Birinci sınıf limonun 60 kuruşa satıldığını söyleyen Kabzımallar Başkanı Ali Batman, orta kalite limonların 50 kuruşa, düşük kaliteli limonların 25 kuruşa satıldığını belirtti.
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Batman, ürünlerin taşındığı 20 kiloluk boş plastik kasanın içindeki üründen daha pahalı olduğunu belirterek, "Plastik kasa şu anda 17 liradan satılıyor. Kasaya koyduğumuz orta kalite limon 10 lira, en kaliteli limon 12 lira yapıyor’’ ifadelerini kullandı.
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İç ve dış piyasada talep görmemesi nedeniyle üreticilerin çoğu limonlarını ağaçlardan toplamamaya başladı.
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