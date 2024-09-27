Fiyatlar düştü, Antalya'ya akın başladı: Turist sayısı yazı geçti
Geride bıraktığımız yaz döneminde yüksek tatil fiyatlarıyla dikkat çeken Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da turizm, eylül ve ekim aylarında yaz aylarından daha yoğun talep görüyor.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'da 24 Eylül itibarıyla gelen turist sayısının 13 milyon 500 bini aştığını, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8'lik artışa denk geldiğini söyledi.
Kavaloğlu, “Zor başlayan bir dönemi yine iyi bir şekilde atlatıyoruz diyebiliriz. Yine Ruslar birinci, Almanlar ikinci, İngilizler üçüncü, Polonya dördüncü sırada. Almanların özellikle FTI'ın iflasıyla birlikte ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Almanya'da yapılması sebebiyle haziranın ikinci yarısı, temmuzun ikinci yarısı arasındaki bir dönemde Almanların gelişlerinde azalma oldu. FTI, Türkiye'ye 1 milyon turist getiriyordu. 3 Haziran'da iflas ettiğinde sadece Antalya'ya satılmış 370 bin kişilik rezervasyonu vardı. Almanya'daki sigorta şirketi biraz ağırdan aldığı için açıkçası temmuz ayının üçüncü haftası itibarıyla paraları geri ödemeye başladı. Ve bu anlamda 370 bin kişinin tamamı tercihen Antalya'ya gelemedi" dedi.
Sigorta şirketi ödemeleri yaptıktan sonra eylül, ekim aylarında rezervasyon artışı gözlemlediklerini anlatan AKTOB Başkanı Kavaloğlu, “Dolayısıyla özellikle eylül ve ekim ayları toplamında Antalya'ya 1 milyonun üzerinde Alman gelecek. Ekim ayında hem iklim şartlarının iyi gidiyor olması, hem Almanya'nın güz tatili dediğimiz dönem, sonrasındaki Hollanda ve Belçika'nın tatil programının tamamen ekimde peş peşe gelmesi sebebiyle ekim ayında da güzel sezon kapanışı yapacağız" diye konuştu.
İklim şartları izin verdiği sürece kasım ayında da Antalya'nın çok güzel olduğunu dile getiren Kavaloğlu, “Dolayısıyla Avrupa'daki tur operatörlerinin, Rusya'daki tur operatörlerinin uçak kapasitelerini kasım ve aralıkta da belli bir oranda devam ettiriyor olmaları sezonun uzamasına sebep olacak. Açıkçası bu anlamda kış için de bir parça umutlandık. Çünkü bildiğiniz gibi FTI Türkiye'ye ve Antalya'ya çok konsantre bir tur operatörüydü. Ve kış aylarında da çok ciddi bir operasyonu vardı. Bu anlamda en az FTI kadar kış aylarında Antalya'ya ve Türkiye'ye operasyon yapabilme kapasitelerini artırmalarını bekliyoruz" dedi.