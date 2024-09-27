Fiyatlar düştü, Antalya'ya akın başladı: Turist sayısı yazı geçti

İklim şartları izin verdiği sürece kasım ayında da Antalya'nın çok güzel olduğunu dile getiren Kavaloğlu, “Dolayısıyla Avrupa'daki tur operatörlerinin, Rusya'daki tur operatörlerinin uçak kapasitelerini kasım ve aralıkta da belli bir oranda devam ettiriyor olmaları sezonun uzamasına sebep olacak. Açıkçası bu anlamda kış için de bir parça umutlandık. Çünkü bildiğiniz gibi FTI Türkiye'ye ve Antalya'ya çok konsantre bir tur operatörüydü. Ve kış aylarında da çok ciddi bir operasyonu vardı. Bu anlamda en az FTI kadar kış aylarında Antalya'ya ve Türkiye'ye operasyon yapabilme kapasitelerini artırmalarını bekliyoruz" dedi.