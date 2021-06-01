Flamingo cenneti Düden Gölü ile komşusu Küçük Göl kurudu
Konya'nın Kulu ilçesinde, 'flamingo cenneti' olarak bilinen Düden Gölü ve komşu Küçük Göl, bölgedeki yoğun yer altı suyu kullanımı ve iklim değişikliği nedeniyle kurudu.
Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün yakınında, halk arasında 'Kulu Gölü' olarak da bilinen 860 kilometrekare alana sahip Düden Gölü, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor.
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Göl, flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 180 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor.
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Göl, Değirmenözü Çayı olmak üzere çevresindeki küçük derelerden besleniyor.
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Gölde kuşların üreme kolonileri bulunan 9 küçük ada, ilkbahar ve yaz aylarında otlarla kaplanıyor.
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