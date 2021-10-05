Flash TV geri dönüyor: Yeni logosu ve kadrosu ile sosyal medyayı salladı
Yeniden yayına dönmeye hazırlanan Flash TV'nin yeni logosu ve kadrosu sosyal medyada ilgi gördü.
Yeniden yayına dönmeye hazırlanan Flash TV'nin yeni logosu ve kadrosu duyuruldu.
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2019’da yayın hayatına son veren Flash TV, geri dönmeye hazırlanıyor. Eski yayın anlayışını terk eden, haber ve mizahın iç içe olacağı bir formatla geri döneceği duyurulan kanalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
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Flash TV yeni logosu ve kadrosuyla reklam panolarında yerini almaya başladı.
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Reklam panosundaki afişte, kanalın yeni logosunun yanı sıra anlaştığı isimler de dikkat çekiyor.
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