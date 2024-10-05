Foça yanıyor: Çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı
İzmir'in Foça ilçesinde çöplükte çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: AA , DHA, İHA
İzmir'in Foça ilçesi Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, yakındaki ormana sıçradı.
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Çevredekiler, yangını orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 uçak, 7 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
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Ekiplerin alevlere müdahalesinin havadan ve karadan sürdüğü belirtildi.
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