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Foça yanıyor: Çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir'in Foça ilçesinde çöplükte çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: AA , DHA, İHA
Foça yanıyor: Çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı - Resim: 1

İzmir'in Foça ilçesi Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, yakındaki ormana sıçradı.

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Foça yanıyor: Çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı - Resim: 2

Çevredekiler, yangını orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 uçak, 7 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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Foça yanıyor: Çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı - Resim: 3

Ekiplerin alevlere müdahalesinin havadan ve karadan sürdüğü belirtildi.

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Foça yanıyor: Çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı - Resim: 4
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