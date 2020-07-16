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  3. 16 Temmuz 2020 08:21

Foça'da 2 hektar makilik alan yandı

İzmir'in Foça ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın itfaiyenin 1 saatlik çabasıyla zeytinlik alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar makilik alan yandı.

Foça'da 2 hektar makilik alan yandı

Foça'yı İzmir'e bağlayan karayolunun 'askeri yol' olarak bilinen bölümünde makilik alanda bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. 

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Foça'da 2 hektar makilik alan yandı

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Foça Deniz Üs Komutanlığı karşısındaki alandaki yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye grubu ekipleri 2 helikopter, arazözler ve iş makinaları ile müdahale etti. 

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Foça'da 2 hektar makilik alan yandı

1 saatlik çalışmanın sonunda alevler, yakındaki zeytinlik alana sıçramadan kontrol altına alındı. 

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Foça'da 2 hektar makilik alan yandı

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, 2 hektar makilik alan küle döndü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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