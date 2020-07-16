Foça'da 2 hektar makilik alan yandı

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Foça Deniz Üs Komutanlığı karşısındaki alandaki yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye grubu ekipleri 2 helikopter, arazözler ve iş makinaları ile müdahale etti.