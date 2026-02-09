Forklift ile kepengi kırıp, kuyumcu dükkanını boşalttılar

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak’ta bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir şahıs, forkliftle kuyumcu dükkanının kepengini kırarak, dükkana girdi.