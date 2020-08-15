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  3. 15 Ağustos 2020 15:26

Fortnite, Apple ve Google uygulama mağazalarından kaldırıldı

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite Apple Store ve Google Play Store'den kaldırıldı.

Fortnite, Apple ve Google uygulama mağazalarından kaldırıldı

Milyonlarca kullanıcısı olan popüler oyun için büyük kabus başladı: Tüm telefonlardan kaldırıldı. Peki ama neden?

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Fortnite, Apple ve Google uygulama mağazalarından kaldırıldı

Fortnite'ın iOS cihazlar için çıkardığı son güncelleme ile birlikte Apple, flaş bir hamleyle oyunu App Store'dan kaldırmaya karar verdi. Bunun üzerine Epic Games de Apple'a dava açmak için harekete geçti.

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Fortnite, Apple ve Google uygulama mağazalarından kaldırıldı

PUBG ile birlikte dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite, Apple'ın aldığı son karar sonrası App Store'dan apar topar kaldırıldı. Epic Games'in yayınladığı son Fortnite güncellemesinin ardından Apple'ın bu eylemde bulunması, güncelleme ile ilgili bazı sıkıntıların olduğunu gün yüzüne çıkardı.

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Fortnite, Apple ve Google uygulama mağazalarından kaldırıldı

Apple, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Fortnite'ın App Store'dan kaldırıldığını, güncelleme ile birlikte yeni oyun içi satın alma opsiyonunun App Store ilkelerine ters düştüğünü kaydetti.

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