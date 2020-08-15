Fortnite, Apple ve Google uygulama mağazalarından kaldırıldı
Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite Apple Store ve Google Play Store'den kaldırıldı.
Milyonlarca kullanıcısı olan popüler oyun için büyük kabus başladı: Tüm telefonlardan kaldırıldı. Peki ama neden?
Fortnite'ın iOS cihazlar için çıkardığı son güncelleme ile birlikte Apple, flaş bir hamleyle oyunu App Store'dan kaldırmaya karar verdi. Bunun üzerine Epic Games de Apple'a dava açmak için harekete geçti.
PUBG ile birlikte dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite, Apple'ın aldığı son karar sonrası App Store'dan apar topar kaldırıldı. Epic Games'in yayınladığı son Fortnite güncellemesinin ardından Apple'ın bu eylemde bulunması, güncelleme ile ilgili bazı sıkıntıların olduğunu gün yüzüne çıkardı.