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  3. 19 Nisan 2017 16:20

Foto muhabirleri yardıma koştu

Suriye'deki 126 kişinin öldüğü saldırıda foto muhabirleri bir süre sonra kameralarını bırakıp yaralılara yardım etti.

Foto muhabirleri yardıma koştu

Halep’te 126 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu kez görüntüler öyle kötüydü ki foto muhabirleri bile bir süre sonra kameralarını bırakıp yaralıların yardımına koştu.

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Foto muhabirleri yardıma koştu

Suriye’nin Halep kentinde geçtiğimiz cumartesi günü tahliye konvoyuna düzenlenen korkunç saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 68’i çocuk 126 kişinin öldüğü saldırıda Suriyeli savaş foto muhabiri Abd Alkader Habak bombalı saldırı sırasında oradaydı.

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Foto muhabirleri yardıma koştu

Halep’te manzara öyle bir durumdaydı ki foto muhabiri kamerasını bir kenara bırakıp yaralılara yardım etmeye başladı. Habak taşıyabildiği kadar çocuğu ambulanslara taşıdığını söylüyor.

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Foto muhabirleri yardıma koştu

"ÇOCUKLAR GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ÖLÜYORDU"

Abd Alkader Habak uluslararası basına yaptığı açıklamada “Çocuklar gözümün önünde ölüyordu. Kameralarımızı bırakıp meslektaşlarımla yardıma koştuk. Orada yaşadığımız şey kelimelerle tarif edilebilecek gibi değil” dedi.

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