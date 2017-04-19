Foto muhabirleri yardıma koştu
Suriye'deki 126 kişinin öldüğü saldırıda foto muhabirleri bir süre sonra kameralarını bırakıp yaralılara yardım etti.
Halep’te 126 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu kez görüntüler öyle kötüydü ki foto muhabirleri bile bir süre sonra kameralarını bırakıp yaralıların yardımına koştu.
Suriye’nin Halep kentinde geçtiğimiz cumartesi günü tahliye konvoyuna düzenlenen korkunç saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 68’i çocuk 126 kişinin öldüğü saldırıda Suriyeli savaş foto muhabiri Abd Alkader Habak bombalı saldırı sırasında oradaydı.
Halep’te manzara öyle bir durumdaydı ki foto muhabiri kamerasını bir kenara bırakıp yaralılara yardım etmeye başladı. Habak taşıyabildiği kadar çocuğu ambulanslara taşıdığını söylüyor.