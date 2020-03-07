Foto Muhabirleri Derneği yılın basın fotoğrafları
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin (TMFD), 35'incisini düzenlediği 'Yılın Basın Fotoğrafları 2020' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.
'Yılın Basın Fotoğrafı' ödülü çevre fotoğrafına verildi. Ödülü kazanan Depo Photos Ajansı foto muhabiri Savaş Onur Şen oldu. Şen, ödülü Van'ın İpekyolu ilçesindeki Sıhke Gölü'nün kuraklaşan çevresinde yaşam mücadelesi veren sokak köpeğinin fotoğrafı ile aldı.
TFMD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ile 'Sıfır Atık' projesinin farkındalığına bir ödülle destek oldu. Tahsin Ceylan'ın ödül alan karesinde, denizlerde insanın sebep olduğu kirlilik vurgulandı.