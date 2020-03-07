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  3. 07 Mart 2020 10:45

Foto Muhabirleri Derneği yılın basın fotoğrafları

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin (TMFD), 35'incisini düzenlediği 'Yılın Basın Fotoğrafları 2020' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Foto Muhabirleri Derneği yılın basın fotoğrafları

'Yılın Basın Fotoğrafı' ödülü çevre fotoğrafına verildi. Ödülü kazanan Depo Photos Ajansı foto muhabiri Savaş Onur Şen oldu. Şen, ödülü Van'ın İpekyolu ilçesindeki Sıhke Gölü'nün kuraklaşan çevresinde yaşam mücadelesi veren sokak köpeğinin fotoğrafı ile aldı.

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Foto Muhabirleri Derneği yılın basın fotoğrafları

TFMD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ile 'Sıfır Atık' projesinin farkındalığına bir ödülle destek oldu. Tahsin Ceylan'ın ödül alan karesinde, denizlerde insanın sebep olduğu kirlilik vurgulandı.

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Foto Muhabirleri Derneği yılın basın fotoğrafları

Yarışmada sığınmacıların yaşadıkları zorlukları görüntüleyen fotoğraflarda ödüllendirildi.

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Foto Muhabirleri Derneği yılın basın fotoğrafları

TFMD Başkanı Rıza Özel, 35 yıldır düzenlenen etkinliğe ilişkin, "Yalnızca fotoğraf seçmiyoruz. Seçilen fotoğraflarla mesajlar veriyoruz. Çevre ve mültecilik konularında verdiğimiz ödüllerle farkındalığa katkı sunuyoruz" dedi.

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