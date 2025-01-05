Fotoğraf çekilirken göle düşen küçük kızın peşinden suya böyle atladı
Hatay'da Yenişehir Gölü kıyısında 2 kız çocuğunun fotoğraflarını çekmek isteyen bir kişi, fotoğraf çekilirken küçük kızı göle düşünce hiç düşünmeden peşinden göle atladı... Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde güneşli havayı fırsat bilip Yenişehir Gölü kıyısına giden baba, 2 kızıyla birlikte fotoğraf çekilmek istedi.
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Bu sırada babasının fotoğraflarını çektiği kızlarından küçüğü, korkulukların arasından göle düştü.
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Baba, hemen suya atlayıp, kızını kurtardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğunu, düşme sonucu vücudunda hafif çizikler oluştuğunu belirledi.
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Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
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