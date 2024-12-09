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Fotoğraf Diyarbakır'dan... Esad'ın kopyası sosyal medyayı salladı

Diyarbakır'da Beşar Esad'da benzeyen bir kişi, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kaynak: DHA
Fotoğraf Diyarbakır'dan... Esad'ın kopyası sosyal medyayı salladı - Resim: 1

Silvan ilçesinde dün öğle saatlerinde telefoncudan çıkan kişi, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a benzerliğiyle dikkat çekti. 

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Fotoğraf Diyarbakır'dan... Esad'ın kopyası sosyal medyayı salladı - Resim: 2

Telefoncunun karşısında berberlik yapan Muhterem Tayinmak, o anları cep telefonuna kaydedip sosyal medyada paylaştı. Paylaşım binlerce etkileşim alırken, kişinin yüz hatları ve mimiklerinin Beşar Esad’a benzerliği dikkat çekti.

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Fotoğraf Diyarbakır'dan... Esad'ın kopyası sosyal medyayı salladı - Resim: 3

Silvan ilçesinde dün öğle saatlerinde telefoncudan çıkan kişi, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a benzerliğiyle dikkat çekti. Telefoncunun karşısında berberlik yapan Muhterem Tayinmak, o anları cep telefonuna kaydedip sosyal medyada paylaştı. Paylaşım binlerce etkileşim alırken, kişinin yüz hatları ve mimiklerinin Beşar Esad’a benzerliği dikkat çekti.

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Fotoğraf Diyarbakır'dan... Esad'ın kopyası sosyal medyayı salladı - Resim: 4

'BENZERLİĞİ ÇOK'

Esad’a benzeyen kişiyi, motosikletiyle geçerken gördüğünü söyleyen Vedat Başar ise "Silvanlılar olarak çok şaşırdık. Ben oradan geçerken siması aynıydı. Motosikletle gidince acaba o mu, değil mi diye baktım. Herkes oraya odaklandı. Benzerliği çok vardı. Ben de yoluma devam ettim. Silvan’da ve sosyal medyada da gündem oldu” diye konuştu. (DHA)

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