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  4. Fotoğraf tutkusu genç kadının sonu oldu! Feci ölüm

Fotoğraf tutkusu genç kadının sonu oldu! Feci ölüm

33 yaşındaki Zoe Snoeks, Lüksemburg'da bir uçurumun kenarında fotoğraf çektirirken hayatını kaybetti.

Eski fitness modeli Zoe Snoeks, 2 Kasım'da kocasıyla Lüksemburg'a gitti. Uçurum kenarında fotoğraf çektirmeyi seven genç kadın Nadrin köyü yakınlarındaki 1.400 metre yüksekliğe tırmandı.

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Mirror'da yer alan habere göre, genç kadın uçurumun kenarına oturduktan sonra kocası Joeri'ye köpekleri kontrol etmesini söyledi.

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Joeri, köpeklere birkaç saniye baktığını kafasını çevirdiğinde ise karısının yerinde olamadığını gördü.

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Joeri trajik olayı "Hiçbir şey görmedim, duymadım. Hışırtı, çığlık ya da bağırma yok. Yukarı baktım ve sadece toz gördüm" diyerek anlattı.

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