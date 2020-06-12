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  3. 12 Haziran 2020 09:05

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul'da 2019 yılında 4 ayrı ormanlık alanda kasıtlı şekilde çıkarılan yangınlar nedeniyle ve ormanlık alanda gezi, piknik yapan vatandaşların güvenliğini sağlamak için "Doğa Devriyesi" isimli bir proje başlattı.

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul'da 2019 yılında 4 ayrı ormanlık alanda kasıtlı şekilde çıkarılan yangınlar nedeniyle ve ormanlık alanda gezi, piknik yapan vatandaşların güvenliğini sağlamak için "Doğa Devriyesi" isimli bir proje başlattı. 

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Fotoğraflar İstanbul'da çekildi!

Havadan polis helikopteri ve termal drone'lar ormanları denetlerken, yerden ise atlı polisler, yunus polisleri, özel harekat polisleri ile özel eğitimli polis köpekleri de uygulamalara katılacak. 

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Fotoğraflar İstanbul'da çekildi!

Ormanların ve vatandaşların korunması amacıyla başlatılan proje "Doğa devriyesi" adıyla bugün Sultangazi Hacıbektaşı Veli Kent Ormanı'nda çok sayıda polis ekibinin katılımıyla başladı. 

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Fotoğraflar İstanbul'da çekildi!

İstanbul genelindeki ormanlarda sürecek olan uygulamalarda Motorize Yunus Ekipleri, Çevik Kuvvet Atlı Polis Timleri, Köpek Timleri, Özel Harekat Polisleri ile havadan termal dronelar ve polis helikopteri görev alacak.

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