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  4. Fotoğraflar Türkiye'den! Bir ilimiz beyaza büründü

Fotoğraflar Türkiye'den! Bir ilimiz beyaza büründü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek rakımlı yaylalar kar yağışıyla beyaza büründü.

Fotoğraflar Türkiye'den! Bir ilimiz beyaza büründü - Resim: 1

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren kar yağışı etkili olurken, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaylalar, beyaza büründü. 

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Fotoğraflar Türkiye'den! Bir ilimiz beyaza büründü - Resim: 2

İlçenin Kavron ve Samistal yaylalarında kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

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Fotoğraflar Türkiye'den! Bir ilimiz beyaza büründü - Resim: 3

 Minibüsü ile Samistal Yaylası'ndan Kavrun Yaylası'na gitmeye çalışan bir sürücü de yolda kaldı.

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Fotoğraflar Türkiye'den! Bir ilimiz beyaza büründü - Resim: 4

Yaylacılar kar yağışı ile birlikte köylerine dönüş için hazırlık başlattı. (DHA)

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