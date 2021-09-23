Fotoğraflar Türkiye'den! Mevsimin ilk karı düştü

Hava sıcaklığının eksi seviyelere düştüğü yüksek kesimler beyaza büründü.

Artvin’in Yusufeli ilçesindeki Yaylalar köyü, Trabzon ile Bayburt arasında yer alan Haldizen Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 740 metre rakımdaki Aygır Gölü kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı.