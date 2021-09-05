Fotoğrafta gölü gören el kaldırsın! En acı Türkiye fotoğrafı

Yaklaşık 500 kilometrekarelik alana sahip Akşehir Gölü'nün hem biyosisteme hem ticarete fayda sağlayan, ayrıca pek çok bitki ve hayvan türüne destek veren bir su kütlesi olduğunu söyleyen Nalbantçılar, ''Maalesef en derin noktasında, çatlamış toprakların üzerinde dolaşır hala gelmiş ve bugün itibarıyla da yüzlerce balıkçı işsiz kalmış ve sadece gölün belirli noktalarından çıkan otları yiyen hayvanlarla bugün bu fotoğrafla karşı karşıyayız" diye konuştu.