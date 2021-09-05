Fotoğrafta gölü gören el kaldırsın! En acı Türkiye fotoğrafı
Konya'da Akşehir Gölü, bilinçsiz tarımsal sulama ve küresel iklim değişikliği nedeniyle tamamen kurudu.
Konya ve Afyonkarahisar sınırları içinde yer alan, geçmiş yıllarda onlarca balık türüne sahip, çevresindeki köylerdeki insanların geçim kaynağı olan Akşehir Gölü, bilinçsiz tarımsal sulama ve küresel iklim değişikliği nedeniyle tamamen kurudu. Kuruyan gölde otomobille uçtan uca gezilebilirken, köylülerin bazıları büyükbaş hayvanlarını otlatıyor.
Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, Akşehir Gölü'nün İç Anadolu ve Türkiye'nin en önemli su kaynaklarından biri olduğunu söyledi. Ancak daha önce 5-6 metre su seviyesi bulunan gölün ortasında çatlamış toprak örtüsünün bulunduğunu belirten Nalbantçılar, "Bir zamanlar burada 5-6 metre su seviyesine sahip Akşehir Gölü'nün orta noktasında bugün yaya olarak dolaşabilecek, arabayla geçilebilecek durumla karşı karşıyayız'' dedi.
Yaklaşık 500 kilometrekarelik alana sahip Akşehir Gölü'nün hem biyosisteme hem ticarete fayda sağlayan, ayrıca pek çok bitki ve hayvan türüne destek veren bir su kütlesi olduğunu söyleyen Nalbantçılar, ''Maalesef en derin noktasında, çatlamış toprakların üzerinde dolaşır hala gelmiş ve bugün itibarıyla da yüzlerce balıkçı işsiz kalmış ve sadece gölün belirli noktalarından çıkan otları yiyen hayvanlarla bugün bu fotoğrafla karşı karşıyayız" diye konuştu.
Akşehir Gölü'nden geçmiş yıllarda da bu derece kuruyup tekrar su seviyesinin yükseldiğini hatırlatan Nalbantçılar, iklim değişikliğinin izini bu burada da tespit ettiklerini ifade etti.