Fotoğraftaki gerçek hayvanı görüyor musunuz ?

Adamın aracından inip silah ateş ettiği sırada çocukların marketten geldiğini ifade eden H.T., "Geçen günlerde çocuklar markete gitti. Geri döndüklerinde ben evde bekliyordum. O sırada 2 el patlama sesi duydum. Önce bir aracın lastiğin patladığını sandım. Kalkıp pencereden baktığımda, bir aracın yokuşa doğru park edilmiş halde çocuklarımın da yokuştan aşağı indiğini gördüm. Araç seyir haldeyken köpek aracın peşinden koşuyor diye araçtan inip ateş ettiler. Çocuklara hemen yukarıya çıktılar, korktular. Çocuklarım araç plakasını aldılar, biz de hemen jandarmayı aradık, durumu bildirdik. Evdeki kamera görüntülerini çıkarttık. Kamera görüntülerinden araç 2 el ateş etmiş. Çocuklar o esnada çok korktular. Burası bir yerleşimi de olduğu için evin içinden birisi çıkıyor olabilir, mermi onlara da denk gelebilirdi. Çocuklarıma da denk gelebilirdi. Bence burada silah sıkılması çok yanlış bir durum" ifadelerini kullandı.