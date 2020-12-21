Fransa sınırı kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu
Fransa'nın koronavirüs mutasyonu nedeniyle İngiltere'ye olan sınırını kapatma kararının ardından sınır yolunca metrelerce araç kuyruğu oluştu.
Fransa, yeni tip corona virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararı aldı.
Fransa'nın bu kararının ardından, İngiltere'nin Kent şehrindeki Dover Limanı'na bağlanan otoyollarda TIR kuyrukları oluşmaya başladı.
Fransa Başbakanı Jean Castex, İngiltere ile hava, kara ve deniz yolu ulaşımını 21 Aralık'tan itibaren 48 saat süreliğine durduracaklarını açıklamıştı.