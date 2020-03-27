Fransa'da 16 yaşındaki genç kız koronavirüsten öldü!
Fransa'nın başkenti Paris'te, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki genç kız koronavirüs nedeniyle perşembe akşamı hayatını kaybetti.
"Kimse virüs karşısında yenilmez değil'' Kız kardeşinin ani kaybından etkilenen ablası Manon, "Bu hastalığın sadece yaşlıları öldürdüğünü inanmaktan vazgeçmeliyiz. Kimse bu virüs karşısında yenilmez değil." ifadelerini kullandı.
Annesi yetişemeden öldü Julie'nin annesi Sabine, kızının ilk başlarda hafif bir şekilde öksürdüğü ve şuruplarla onu tedavi etmeye çalıştıklarını söyledi.