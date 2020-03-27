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  3. 27 Mart 2020 17:55

Fransa'da 16 yaşındaki genç kız koronavirüsten öldü!

Fransa'nın başkenti Paris'te, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki genç kız koronavirüs nedeniyle perşembe akşamı hayatını kaybetti.

Fransa'da 16 yaşındaki genç kız koronavirüsten öldü!

Julie adındaki lise öğrencisinin solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdiği açıklandı.

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Fransa'da 16 yaşındaki genç kız koronavirüsten öldü!

"Kimse virüs karşısında yenilmez değil''  Kız kardeşinin ani kaybından etkilenen ablası Manon, "Bu hastalığın sadece yaşlıları öldürdüğünü inanmaktan vazgeçmeliyiz. Kimse bu virüs karşısında yenilmez değil." ifadelerini kullandı.

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Fransa'da 16 yaşındaki genç kız koronavirüsten öldü!

Annesi yetişemeden öldü Julie'nin annesi Sabine, kızının ilk başlarda hafif bir şekilde öksürdüğü ve şuruplarla onu tedavi etmeye çalıştıklarını söyledi.

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Fransa'da 16 yaşındaki genç kız koronavirüsten öldü!

Acılı anne, "Cumartesi günü kızımın nefes alıp vermekte zorlandığını fark ettik. Pazartesi günü de balgamlı öksürük başlayınca, aile doktorumuza gittik. Pratisyen doktor daha kapsamlı testler için bizi hastaneye gönderdi. 

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