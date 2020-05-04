“Fransa'da ilk Covid-19 vakası 27 Aralık'ta görüldü” iddiası
Fransa'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 27 Aralık'ta görüldüğü ileri sürüldü.
Başkent Paris'in banliyölerinden Bobigny'deki İbn Sina Hastanesi Acil Servisi Şefi Yves Cohen, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, 27 Aralık'ta solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi edilen kişinin Kovid-19'a yakalandığını belirtti.
Bu kişi ile irtibata geçtiklerini ve durumu aktardıklarını ifade eden Cohen, "Bu kişi şaşırmıştı ve virüse nasıl yakalandığını bilmediğini söyledi.