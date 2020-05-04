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  3. 04 Mayıs 2020 00:20

“Fransa'da ilk Covid-19 vakası 27 Aralık'ta görüldü” iddiası

Fransa'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 27 Aralık'ta görüldüğü ileri sürüldü.

“Fransa'da ilk Covid-19 vakası 27 Aralık'ta görüldü” iddiası

Başkent Paris'in banliyölerinden Bobigny'deki İbn Sina Hastanesi Acil Servisi Şefi Yves Cohen, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, 27 Aralık'ta solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi edilen kişinin Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

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“Fransa'da ilk Covid-19 vakası 27 Aralık'ta görüldü” iddiası

Cohen, bu durumun bu kişiye tekrar test yapılmasıyla ortaya çıktığını ifade etti.

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“Fransa'da ilk Covid-19 vakası 27 Aralık'ta görüldü” iddiası

Bu kişi ile irtibata geçtiklerini ve durumu aktardıklarını ifade eden Cohen, "Bu kişi şaşırmıştı ve virüse nasıl yakalandığını bilmediğini söyledi. 

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“Fransa'da ilk Covid-19 vakası 27 Aralık'ta görüldü” iddiası

Yurt dışına hiçbir seyahat gerçekleştirmedi. Tek temasta olduğu kişi eşiydi. Eşi Çinli insanların yanında çalışıyor" dedi.

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