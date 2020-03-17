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  3. 17 Mart 2020 15:40

Fransa'da asker sokağa indi! İşte o görüntüler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sokağa çıkma yasağı ilanından sonra İçişleri Bakanı Christophe Castaner detayları açıkladı. Castaner, ülkede sokağa çıkmanın izin belgesine tabi olacağını ve uymayanların para cezasına çarptırılacağını duyurdu.

Fransa'da asker sokağa indi! İşte o görüntüler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sokağa çıkma yasağı ilanından sonra İçişleri Bakanı Christophe Castaner detayları açıkladı. Castaner, ülkede sokağa çıkmanın izin belgesine tabi olacağını ve uymayanların para cezasına çarptırılacağını duyurdu.

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Fransa'da asker sokağa indi! İşte o görüntüler

Fransız Bakan, halkın bu belge ile nereye gittiğini belirtmek zorunda olduğunu, sadece belge ile izne tabi olanların sokağa çıkabileceğini açıkladı. Fransızlara izine uymadığı takdirde 135 Euro'ya kadar para cezası kesileceği açıklayan Bakan Castaner, "Görevimiz cezalandırmak değil ama gerekiyorsa cezalandırırız'' dedi.

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Fransa'da asker sokağa indi! İşte o görüntüler

Fransız Bakan Castaner AB'nin dış sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

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Fransa'da asker sokağa indi! İşte o görüntüler

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