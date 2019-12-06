  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Aralık 2019 07:32

Fransa'da büyük kriz ! Sokaklar savaş alanına döndü

Fransa'da emeklilik reformu protestoları nedeniyle hayat durdu. Ülke geneline yayılanan protestolara 1,5 milyon kişinin katıldığı açıklandı.

Fransa'da büyük kriz ! Sokaklar savaş alanına döndü

Fransa tarihinin en büyük grevlerinden birini yaşadığı günü geride bırakırken, özellikle başkent Paris'te hayat durma noktasına geldi, polisle göstericiler çatıştı ve yaralananlar oldu.

1/ 49
Fransa'da büyük kriz ! Sokaklar savaş alanına döndü

Ülke genelinde 250 farklı noktada gerçekleşen gösterilerde katılımcı sayısı resmi verilere göre 806 bin, sendikalara göre ise 1,5 milyonu buldu.

2/ 49
Fransa'da büyük kriz ! Sokaklar savaş alanına döndü

Gösterilerin odak noktası olan başkent Paris'te ise yine sendikalara göre, 250 bin kişi Macron yönetimini protesto etti.

3/ 49
Fransa'da büyük kriz ! Sokaklar savaş alanına döndü

Başkent Paris'te yürüyüşün sonlandığı Nation Meydanı'na doğru dağınık gruplar halinde yürüyen göstericilerle polis arasındaki arbede akşam saatlerine kadar sürdü.

4/ 49
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM