Fransa'da ''kemer sıkma'' kararı sokakları savaş alanına çevirdi
Fransa'da hükümetin tasarruf planına tepki gösteren halk, ''Her şeyi durduralım'' diyerek sokaklara döküldü. Göstericiler yolları kapatırken, 103 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Fransa'da sosyal medyada örgütlenerek hızla yayılan "Bloquons tout" (Her şeyi durduralım) hareketi, sosyal medya platformlarından yapılan çağrılarla bu sabah geniş çaplı protestolarla başladı.
Ülke genelinde göstericiler, hükümetin duyurduğu ve 8 Mayıs ve Paskalya Pazartesisi olan iki resmi tatilin kaldırılması, emekli maaşlarının artışının dondurulması, kamu hizmetlerinde personel azaltılması ve sosyal yardımlarda kesinti yapılması gibi düzenlemelerin yer aldığı 43,8 milyar euroluk tasarruf paketine tepki göstermek üzere sokağa çıktı.
Tasarruf paketinin yaşam standartlarını ciddi şekilde düşüreceğini savunan protestocular, hükümete geri adım atma çağrısında bulundu.
Rennes şehrinde yaklaşık 300 protestocu, yerel saatle 07.30'da kentin en yoğun çevre yolunu trafiğe kapattı. Nantes şehrindeki Loire Nehri üzerindeki Chevire viyadüğü ve Poitiers şehrindeki A10 otoyolu da göstericiler tarafından bloke edildi. Başkent Paris'te ise protestocular sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli noktalarda barikatlar kurdu. Özellikle Porte de Bagnolet bölgesinde maskeli gruplar, hem tramvay hattını hem de araç yollarını kapatarak trafiği tamamen durdurdu. Bazı sürücüler barikatları kaldırmaya çalışsa da protestocular, kısa süre içinde yolları yeniden kapattı.