Fransa'da ''kemer sıkma'' kararı sokakları savaş alanına çevirdi

Rennes şehrinde yaklaşık 300 protestocu, yerel saatle 07.30'da kentin en yoğun çevre yolunu trafiğe kapattı. Nantes şehrindeki Loire Nehri üzerindeki Chevire viyadüğü ve Poitiers şehrindeki A10 otoyolu da göstericiler tarafından bloke edildi. Başkent Paris'te ise protestocular sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli noktalarda barikatlar kurdu. Özellikle Porte de Bagnolet bölgesinde maskeli gruplar, hem tramvay hattını hem de araç yollarını kapatarak trafiği tamamen durdurdu. Bazı sürücüler barikatları kaldırmaya çalışsa da protestocular, kısa süre içinde yolları yeniden kapattı.