Fransa'da liseliler de sokağa indi

Bir süredir "sarı yeleklilerin" akaryakıt zammı protestolarına sahne olan Fransa'da, lise öğrencileri de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto için eylemler düzenliyor.



Pazartesi günü başlayan eylemler sırasında çıkan olaylarda 32 öğrenci gözaltına alındı.