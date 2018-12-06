Fransa'da liseliler de sokağa indi
Öğrenciler, Fransa hükümetinin eğitim politikalarını protesto etmek için gösteri düzenliyor.
Bir süredir "sarı yeleklilerin" akaryakıt zammı protestolarına sahne olan Fransa'da, lise öğrencileri de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto için eylemler düzenliyor.
Pazartesi günü başlayan eylemler sırasında çıkan olaylarda 32 öğrenci gözaltına alındı.
Öğrenciler, pazartesiden bu yana ülkenin birçok kentinde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto ediyor.
Bordeaux kentindeki Stalingrad Meydanı'nda düzenlenen gösteride 6 öğrenci, araçlara zarar verdiği ve polislere bazı maddeler attığı gerekçesiyle gözaltına alındı.