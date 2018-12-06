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  3. 06 Aralık 2018 10:53

Fransa'da liseliler de sokağa indi

Öğrenciler, Fransa hükümetinin eğitim politikalarını protesto etmek için gösteri düzenliyor.

Fransa'da liseliler de sokağa indi

Bir süredir "sarı yeleklilerin" akaryakıt zammı protestolarına sahne olan Fransa'da, lise öğrencileri de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto için eylemler düzenliyor.

Pazartesi günü başlayan eylemler sırasında çıkan olaylarda 32 öğrenci gözaltına alındı.

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Fransa'da liseliler de sokağa indi

Öğrenciler, pazartesiden bu yana ülkenin birçok kentinde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto ediyor.

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Fransa'da liseliler de sokağa indi

Bordeaux kentindeki Stalingrad Meydanı'nda düzenlenen gösteride 6 öğrenci, araçlara zarar verdiği ve polislere bazı maddeler attığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Fransa'da liseliler de sokağa indi

Toulouse'de eylemde ise 11'i 18 yaşından küçük olmak üzere 13 öğrenci çevreye zarar verdikleri ve polise saldırıda bulundukları için gözaltına alındı.

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