Fransız bilim insanları araştırdı: Koronavirüs Avrupa'ya ne zaman geldi?
Fransız bilim insanları, 2019'un son aylarında çekilen film röntgenlerini inceledi. Yapılan incelemelerde koronavirüs salgının Avrupa'ya ne zaman geldiğine dair bulgulara rastlandı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının diz çöktürdüğü Avrupa'da can kaybı sürüyor.
Ülkedeki '1 numaralı hasta'yı bulmaya çalışan Fransız bilim insanları, 2019’un son aylarında çekilen binlerce göğüs filmi röntgenini incelemelerinin ardından koronavirüs (Covid-19) salgının Avrupa'ya Kasım ayında geldiğine yönelik bulguların bulunduğunu açıkladı.
Fransa’nın Haut-Rhin bölgesindeki Colmar kentinde bulunan Albert Schweitzer Hastanesi'nden Dr.Michel Schmitt ve ekibi, 2019’un son aylarında çekilen binlerce göğüs filmini incelerken koronavirüs ile benzer iki bulgu belirledi.