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  3. 01 Haziran 2020 16:57

Fransız bilim insanları araştırdı: Koronavirüs Avrupa'ya ne zaman geldi?

Fransız bilim insanları, 2019'un son aylarında çekilen film röntgenlerini inceledi. Yapılan incelemelerde koronavirüs salgının Avrupa'ya ne zaman geldiğine dair bulgulara rastlandı.

Fransız bilim insanları araştırdı: Koronavirüs Avrupa'ya ne zaman geldi?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının diz çöktürdüğü Avrupa'da can kaybı sürüyor.

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Fransız bilim insanları araştırdı: Koronavirüs Avrupa'ya ne zaman geldi?

Ülkedeki '1 numaralı hasta'yı bulmaya çalışan Fransız bilim insanları, 2019’un son aylarında çekilen binlerce göğüs filmi röntgenini incelemelerinin ardından koronavirüs (Covid-19) salgının Avrupa'ya Kasım ayında geldiğine yönelik bulguların bulunduğunu açıkladı.

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Fransız bilim insanları araştırdı: Koronavirüs Avrupa'ya ne zaman geldi?

Fransa’nın Haut-Rhin bölgesindeki Colmar kentinde bulunan Albert Schweitzer Hastanesi'nden Dr.Michel Schmitt ve ekibi, 2019’un son aylarında çekilen binlerce göğüs filmini incelerken koronavirüs ile benzer iki bulgu belirledi.

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Fransız bilim insanları araştırdı: Koronavirüs Avrupa'ya ne zaman geldi?

Dr. Schmitt ve ekibinin 16 - 18 Kasım 2019 tarihleri arasında çekilen göğüs filmlerini analizi sırasında yaklaşık 2 bin 500 röntgende koronavirüs bulgularına benzer bulgular rastlandığı ifade edildi.

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