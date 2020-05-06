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  3. 06 Mayıs 2020 13:53

Fransız doktorun koronavirüs iddiasına Bilim Kurulu'ndan ilk yorum

Fransız doktor Yves Cohen'in ''Fransa'da ilk vaka aralık ayında görüldü'' sözleri dünya basınında büyük ses getirdi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransız doktorun koronavirüs iddiasına Bilim Kurulu'ndan ilk yorum

Prof. Özlü Twitter hesabından, "Fransa’da Aralık ayında hastalanan bir kişide geriye dönük olarak COVID-19 testinin pozitif bulunduğuna dair haberleri ihtiyatla karşılamak lazım."

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Fransız doktorun koronavirüs iddiasına Bilim Kurulu'ndan ilk yorum

"Yine bu olgunun hangi test yöntemiyle pozitif bulunduğunun açıklanması gerekiyor. Bazı testlerde yalancı pozitiflik olabiliyor, çünkü."

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Fransız doktorun koronavirüs iddiasına Bilim Kurulu'ndan ilk yorum

"Olgu bilimsel literatüre uygun olarak analiz edilip yayınlanırsa üzerinde tartışıp konuşabiliriz. Eğer doğru ise bu olgu, bazı bilgilerimizin revize edilmesini gerektirecek ve pandemiyle ilgili bazı algılarımızı değiştirecek potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.

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Fransız doktorun koronavirüs iddiasına Bilim Kurulu'ndan ilk yorum

FRANSIZ DOKTOR NE DEMİŞTİ?
Paris yakınlarında çalışan bir doktor geçen yıl 27 Aralık tarihinde zatürre teşhisiyle tedavi edilen bir hastasından alınan örneklerin test edildiğini ve hastanın aslında Covid-19 olduğunun anlaşıldığını söylüyor.

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