Fransız doktorun koronavirüs iddiasına Bilim Kurulu'ndan ilk yorum
Fransız doktor Yves Cohen'in ''Fransa'da ilk vaka aralık ayında görüldü'' sözleri dünya basınında büyük ses getirdi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Prof. Özlü Twitter hesabından, "Fransa’da Aralık ayında hastalanan bir kişide geriye dönük olarak COVID-19 testinin pozitif bulunduğuna dair haberleri ihtiyatla karşılamak lazım."
"Yine bu olgunun hangi test yöntemiyle pozitif bulunduğunun açıklanması gerekiyor. Bazı testlerde yalancı pozitiflik olabiliyor, çünkü."
"Olgu bilimsel literatüre uygun olarak analiz edilip yayınlanırsa üzerinde tartışıp konuşabiliriz. Eğer doğru ise bu olgu, bazı bilgilerimizin revize edilmesini gerektirecek ve pandemiyle ilgili bazı algılarımızı değiştirecek potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.