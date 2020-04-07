Fransız hemşirelerden çıplak protesto

Geçen hafta yapılan eylemin arkasındaki hemşirelerden biri olan Melina Dufraigne-Laflechelle, RT Fransa'ya yaptığı açıklamada "Bildiğiniz gibi hastaları temkinlice tedavi etmek ve hem kendimizi hem de onları riske atmamak için bir dizi ekipmana ihtiyaç duyuyoruz ama biz bu ekipmanlara sahip değiliz" dedi.