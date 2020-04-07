Fransız hemşirelerden çıplak protesto
Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden Fransa'da hemşireler, kendilerine koruyucu ekipman yardımında yetersiz kalan hükümeti çıplak poz vererek protesto etti.
Russia Today'in aktardığına göre, Fransa'da #apoilcontrelecovid (Kovid karşısında çıplak) etiketinin yer aldığı kartlar tutan çeşitli yaş gruplarından onlarca hemşire çıplak poz vererek ölümcül virüse karşı savunmasızlıklarına dikkat çektikleri bir video hazırladı.
Geçen hafta yapılan eylemin arkasındaki hemşirelerden biri olan Melina Dufraigne-Laflechelle, RT Fransa'ya yaptığı açıklamada "Bildiğiniz gibi hastaları temkinlice tedavi etmek ve hem kendimizi hem de onları riske atmamak için bir dizi ekipmana ihtiyaç duyuyoruz ama biz bu ekipmanlara sahip değiliz" dedi.