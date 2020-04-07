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  3. 07 Nisan 2020 11:26

Fransız hemşirelerden çıplak protesto

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden Fransa'da hemşireler, kendilerine koruyucu ekipman yardımında yetersiz kalan hükümeti çıplak poz vererek protesto etti.

Fransız hemşirelerden çıplak protesto

Russia Today'in aktardığına göre, Fransa'da #apoilcontrelecovid (Kovid karşısında çıplak) etiketinin yer aldığı kartlar tutan çeşitli yaş gruplarından onlarca hemşire çıplak poz vererek ölümcül virüse karşı savunmasızlıklarına dikkat çektikleri bir video hazırladı.

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Fransız hemşirelerden çıplak protesto

Geçen hafta yapılan eylemin arkasındaki hemşirelerden biri olan Melina Dufraigne-Laflechelle, RT Fransa'ya yaptığı açıklamada "Bildiğiniz gibi hastaları temkinlice tedavi etmek ve hem kendimizi hem de onları riske atmamak için bir dizi ekipmana ihtiyaç duyuyoruz ama biz bu ekipmanlara sahip değiliz" dedi.

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Fransız hemşirelerden çıplak protesto

Fransa'da 6 Nisan itibarıyla Kovid-19 nedeniyle 8 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Fransız hemşirelerden çıplak protesto

Fransa hükümetinin yerel sağlık çalışanlarına sadece basit cerrahi maske sağladığını ve 15-20 yıldır ülkedeki sağlık sektörünün iyi olmadığını söyleyen Dufraigne-Laflechelle şu ifadeleri kullandı:

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