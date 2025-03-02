Fren yerine gaza basınca... Otomobiliyle markete daldı
İstanbul Küçükçekmece'de fren yerine gaza basan bir sürücü marketin içine daldı... Kaza anı günvelik kameralarına yansıdı.
Kaynak: DHA
Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil markete girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, sürücünün kendisine korna çalınması sebebiyle panik yaparak fren yerine gaza bastığı iddia edildi.
1 / 9
Kaza saat 17.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Kömürcü Caddesi üzerinde meydana geldi.
2 / 9
Cadde üzerine ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine markete girdi.
3 / 9
Yaşanan kaza marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
4 / 9