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Fren yerine gaza basınca... Otomobiliyle markete daldı

İstanbul Küçükçekmece'de fren yerine gaza basan bir sürücü marketin içine daldı... Kaza anı günvelik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA
Fren yerine gaza basınca... Otomobiliyle markete daldı - Resim: 1

Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil markete girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, sürücünün kendisine korna çalınması sebebiyle panik yaparak fren yerine gaza bastığı iddia edildi.

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Fren yerine gaza basınca... Otomobiliyle markete daldı - Resim: 2

Kaza saat 17.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Kömürcü Caddesi üzerinde meydana geldi.

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Fren yerine gaza basınca... Otomobiliyle markete daldı - Resim: 3

Cadde üzerine ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine markete girdi.

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Fren yerine gaza basınca... Otomobiliyle markete daldı - Resim: 4

Yaşanan kaza marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

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