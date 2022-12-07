Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te fren boşalan kömür yüklü kamyonetin altında kalan 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazada oğlunu kaybeden babayı ise olay yerindeki bir komiser sakinleştirmeye çalıştırdı.
Feci kaza, Şahinbey ilçesi Yavuzlar Mahallesi Beyaz Koyun Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet G. (22) idaresindeki kömür yüklü kamyonet, freni boşaldıktan sonra yokuş aşağı 500 metre savruldu. Kontrolsüz bir şekilde savrulan kamyonet, okula gitmek için evden çıktıkları öğrenilen iki çocuk ile bir kadını ezdikten sonra park halindeki bir araç ve elektrik direğine çarparak durabildi.
10 yaşındaki çocuk olay yerinde öldü
Meydana gelen feci kaza sonucu okula gitmek için evden çıktıkları öğrenilen 10 yaşındaki yabancı uyruklu Abdülkerim Hac H. olay yerinde hayatını kaybederken, 12 yaşındaki yabancı uyruklu Y.H.H. ile Ahad H. (38) ve kamyonet sürücüsü Ahmet G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Y.H.H.'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Acılı babayı komiser sarılarak sakinleştirmeye çalıştı
Olay yerinde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Abdülkerim Hac H.'nin cansız bedeni ise olay inceleme çalışmaları sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze kaldırılırken güçlükle ayakta duran ve gözyaşı döken acılı babayı ise olay yerindeki bir komiser sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Hayatını kaybeden çocuğun diğer yakınları ise birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.
Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.