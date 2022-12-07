Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Feci kaza, Şahinbey ilçesi Yavuzlar Mahallesi Beyaz Koyun Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet G. (22) idaresindeki kömür yüklü kamyonet, freni boşaldıktan sonra yokuş aşağı 500 metre savruldu. Kontrolsüz bir şekilde savrulan kamyonet, okula gitmek için evden çıktıkları öğrenilen iki çocuk ile bir kadını ezdikten sonra park halindeki bir araç ve elektrik direğine çarparak durabildi.