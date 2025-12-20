  1. Anasayfa
  4. Freni boşalan vinç, 6 aracı ezip geçti... Çok sayıda yaralının olduğu korkunç kaza kamerada!

Şırnak'taCizre ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği vincin, kavşakta 6 araca çarpması sonucu 7 kişi yaralanırken korkunç kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Korkunç kaza, akşam saatlerinde Şırnak'ın Cizre ilçesi Konak Mahallesi’nde meydana geldi.

E.K. (30) yönetimindeki bir vinç, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu kavşakta 6 araca birden çarptı.

Vinç, daha sonra yaklaşık 300 metre ilerleyip refüje çarparak durabildi.

Kazada vinç şoförü ile Ö.E. (37), Ş.S. (19), Y.U. (23), A.B. (30), R.E. (28) ve S.A. (27) yaralandı.

