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  3. 14 Ekim 2020 10:27

Freni boşalan vinç, eve girdi: 4 yaralı

Çorum’un Boğazkale ilçesinde freni boşalan vinç, bahçe duvarını yıktıktan sonra 2 katlı eve girdi. Kazada, evde büyük hasar meydana gelirken, vinçteki 4 kişi yaralandı.

Freni boşalan vinç, eve girdi: 4 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Boğazkale ilçesinde meydana geldi. Celal Eren'in kullandığı 07 CFS 79 plakalı vincin freni boşaldı. 

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Freni boşalan vinç, eve girdi: 4 yaralı

Kontrolden çıkan vinç, bahçe duvarını yıktığı Mustafa Badak'a ait 2 katlı eve çarptı. Evin taşıyıcı kolonları parçalayan vinç, odanın yarısına kadar girdi. 

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Freni boşalan vinç, eve girdi: 4 yaralı

Ev sakinlerinin yara almadığı olayda, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, vinçte sıkışan sürücü ile birlikte Şükrü Koçak, Servet Kurt ve Abdulhekim İlik'i çıkardı. 

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Freni boşalan vinç, eve girdi: 4 yaralı

Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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